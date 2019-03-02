Солист «Ласкового мая» потерял сознание в самолёте рейсом «Москва-Сургут»

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-02T15:29:12+03:00

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Дмитрий Тревога, солист популярной группы «Ласковый май» накануне потерял сознание во время перелёта воздушного судна рейсом «Москва-Сургут».

Об этом рассказала на своей странице в Instagram продюсер группы Андрей Разин.

- Сегодня при перелёте из города Москвы в город Сургут на гастроли, где мы должны дать концерт 1 марта, в Нефтеюганске, на борту самолёта, спустя 02:00 полёта внезапно потерял сознание солист группы «Ласковый май». Очень благодарен действиям экипажа, командиру самолета, которые обратились к пассажирам с просьбой, если есть медицинские работники, обратиться к ним. И нам очень повезло, что в этом самолёте летела врач реанимации Елена, которая сделала всё возможное для того, чтобы Дмитрию стало легче и Дмитрий Тревога смог долететь спокойно до города Сургута, где была вызвана экстренная служба, которая поднялась на борт, - пишет продюсер

При посадке в аэропорту Сургута, медики оказали помощь музыканту.

ИСТОЧНИК KP.RU