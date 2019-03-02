Югорская спортсменка - победительница XII традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-02T14:42:22+03:00

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Сегодня, 2 марта, в Рыбинске стартовал ХII традиционный международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet- 2019. В субботу спортсмены бежали главную гонку на 50 километров.

По данным «ЮграМегаСпорт», на лыжню вышли 2200 спортсменов. Среди женщин уверенную победу одержала югорская спортсменка Алёна Перевозчикова.

Стоит отметить, что рекорд времени прохождения Ростех Деминского марафона - 1 час 45 минут - принадлежит еще одному югорчанину, олимпийскому чемпиону 2006 года по дуатлону Евгению Дементьеву. Побить этот фантастический результат, установленный в 2016 году, еще не удалось никому.

ИСТОЧНИК KP.RU