Жительница Ханты-Мансийска доверилась тюменцу и лишилась денег

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-02T13:49:18+03:00

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Необходимые в хозяйстве ёмкости для воды жительница окружной столицы Югры нашла на популярном сайт объявлений. Югорчанка перечислила деньги, но так и не дождалась товара.

Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, обманул югорчанку 20-летний тюменец. Именно с ним созвонилась пострадавшая и перечислила в качестве задатка более 7000 рублей. Однако товар она не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что полиция не раз предупреждала югорчан о том, чтобы они не переводили авансом деньги, не встретившись с продавцом.

ИСТОЧНИК KP.RU