Жительница Ханты-Мансийска доверилась тюменцу и лишилась денег
Необходимые в хозяйстве ёмкости для воды жительница окружной столицы Югры нашла на популярном сайт объявлений. Югорчанка перечислила деньги, но так и не дождалась товара.
Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, обманул югорчанку 20-летний тюменец. Именно с ним созвонилась пострадавшая и перечислила в качестве задатка более 7000 рублей. Однако товар она не получила.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Отметим, что полиция не раз предупреждала югорчан о том, чтобы они не переводили авансом деньги, не встретившись с продавцом.
ИСТОЧНИК KP.RU