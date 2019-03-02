В Ханты-Мансийске открылась выставка картин режиссёра фильма "Ворошиловский стрелок"

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-02T11:50:53+03:00

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В концертно-театральном центре «Югра Классик» в рамках международного кинофестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» торжественно открылась персональная выставка картин народного артиста России, известного кинорежиссера, сценариста Станислава Говорухина.

Всего на экспозиции представлено около 40 пейзажных картин и портретов близких людей Станислава Говорухина.

- Станислава Говорухины мы больше знаем как общественного, государственного деятеля. Картины – это личное пространство человека, у которого были свои мечты, свое представление о том, что такое хорошая человеческая жизнь. Это душевный дар всем нам, исповедь Станислава Сергеевича о тишине, покое. Все это отражено в простых, нежных и не пафосных картинах. Он ненавидел дилетантство, поэтому первое, с чего он начал, – обучение. Он говорил, что ему хочется рисовать, но он не знает как. Выставка – результат его любви, – сказал Сергей Соловьев.

Он отметил, что «Дух огня» был особой страницей в жизни Говорухина, и ему было дорого все, что связано с фестивалем.

- Когда мы первый раз приехали в Ханты-Мансийск, не влюбиться в него было невозможно. Здесь замечательные люди и энергетика. И Станислав потом неоднократно сюда с удовольствием приезжал не только из-за фестиваля, а из-за людей, города, – поделилась воспоминаниями Галина Говорухина, поблагодарив югорчан за любовь и память о режиссере.

Отметим, что Станислав Говорухин был человеком разносторонним, многогранным. Он известен как талантливый артист, кинорежиссер, сценарист, продюсер, публицист, видный государственный и общественный деятель, человек с ярко выраженной позицией.

Он является автором множества художественных и документально-публицистических фильмов, получивших широкую известность. В их числе – «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Десять негритят», «Не хлебом единым», «Благословите женщину», «Конец прекрасной эпохи», «Вертикаль» и многие другие.

Станислав Говорухин стал родоначальником российского фестивального кинодвижения. В 1987 году вместе с коллегами он организовал в Одессе первый международный кинофестиваль жанрового кино «Золотой Дюк», а позже появились «Кинотавр» и «Ника».

Заниматься живописью режиссер начал с середины 1990 годов, как он сам рассказывал, с «благословления» художника Александра Шилова. Создавал свои картины в свободное от работы время, на отдыхе и во время служебных поездок. Работал в жанре пейзажной живописи в традициях русской реалистической школы, рисуя природу средней полосы России, Крыма, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Австрии.

Выставка картин Станислава Говорухина будет работать все дни фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU