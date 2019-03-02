2019-03-02T09:03:29+03:00
Общество

Тюменский пекарь обманула газосварщика из Ханты-Мансийска

Девушка была уверена, что её не вычислят
Алена Кульмухаметова
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Тюменский пекарь обманула газосварщика из Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.comТюменский пекарь обманула газосварщика из Ханты-Мансийска. Фото с сайта pixabay.com
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Очередной жертвой мошенников стал житель окружной столицы Югры. Молодой мужчина поверил приятному голосу сотрудницы банка.

Накануне в дежурную часть полиции обратился 32-летний газоэлектросварщик из Ханты-Мансийска.

Мужчина рассказал, что ему позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщила, что его карта заблокирована. Чтобы открыть доступ к счету, мужчине необходимо было набрать определенную комбинацию цифр, пришедших ему в СМС-сообщении. Получив доступ к лицевому счету, при помощи приложения «мобильный банк» у заявителя похитили более 4 000 рублей.

Выяснилось, что аферисткой оказалась 38-летняя жительница Тюменской области. Женщина работала пекарем одного из предприятий общепита города Ханты-Мансийска. Она использовала для звонков сим-карту, оформленную на себя.

В отношении фигурантки дела возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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