2019-03-02T06:35:31+03:00
Общество

Погода в Югре 2 марта: тепло и ветрено

Ветер южный направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 2 марта: тепло и ветреноПогода в Югре 2 марта: тепло и ветреноФото: Татьяна Коркина
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В субботу 2 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, по северо-западным районам без осадков, местами слабая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2,-7 градусов, местами -9,-14 градусов, в северо-западных районах -16,-21 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3,-5 градусов.

В Сургуте облачная погода и снегопад. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха: -10, - 2 градуса.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер южный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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