Летом Югра примет Всемирные игры юных соотечественников

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-01T15:45:37+03:00

Состоятся показательные выступления и мастер-классы от именитых спортсменов и кинолекторий

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Окружная столица Югры проведёт V Всемирные игры юных соотечественников.

Они пройдут в Ханты-Мансийске с 31 мая по 6 июня 2019 года.

Участники игр будут соревноваться в баскетболе, художественной гимнастике, волейболе, шахматах, мини-футболе, плавании и настольном теннисе. Также в программе «Визитная карточка» и конкурсная программа «Диалоги на русском языке». кинолекторий.

Как сообщили организаторы, мероприятие является одним из наиболее крупных и резонансных ежегодных проектов для молодежи русскоязычной диаспоры за рубежом. Оно способствует развитию взаимодействия с российскими соотечественниками в сфере популяризации массового спорта и здорового образа жизни, расширению представлений молодых соотечественников, проживающих в зарубежных странах, о культурном многообразии России.

ИСТОЧНИК KP.RU