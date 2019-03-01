Летом Югра примет Всемирные игры юных соотечественников
Окружная столица Югры проведёт V Всемирные игры юных соотечественников.
Они пройдут в Ханты-Мансийске с 31 мая по 6 июня 2019 года.
Участники игр будут соревноваться в баскетболе, художественной гимнастике, волейболе, шахматах, мини-футболе, плавании и настольном теннисе. Также в программе «Визитная карточка» и конкурсная программа «Диалоги на русском языке». кинолекторий.
Как сообщили организаторы, мероприятие является одним из наиболее крупных и резонансных ежегодных проектов для молодежи русскоязычной диаспоры за рубежом. Оно способствует развитию взаимодействия с российскими соотечественниками в сфере популяризации массового спорта и здорового образа жизни, расширению представлений молодых соотечественников, проживающих в зарубежных странах, о культурном многообразии России.
ИСТОЧНИК KP.RU