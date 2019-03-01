В Югре учителям повысят зарплату на 4 процента

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-01T15:20:38+03:00

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Учителям в Ханты-Манскийского автономного округа увеличат зарплаты на четыре процента. Об этом заявили накануне в правительстве региона.

- Принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования образовательных организаций. Это происходит ежегодно и обусловлено необходимостью исполнения указов президента, с одной стороны. С другой, связано с повышением минимального размера оплаты труда и с индексацией заработной платы сотрудников образовательных организаций на 4%. Если говорить в абсолютных цифрах, то средняя заработная плата учителей школ по итогам 2018 года - 66 тысяч 900 рублей. По итогам 2019 года мы будем выходить на цифры 69 тысяч 400 рублей, - отметил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Отметим. что по уровню средней заработной платы педагогических работников наш регион в ТОПе-5 субъектов России с лучшими показателями, в Уральском федеральном округе - на 2 позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU