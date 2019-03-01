2019-03-01T15:00:28+03:00
Общество

В Мегионе наркомана лишили прав

Диагноз не позволяет ему сесть за руль
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе наркомана лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Мегионе наркомана лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Ранее житель Мегиона свободно передвигался по городу на автомобиле, но так было до прокурорской проверки.

Как сообщает прокуратура Югры, житель города имеет право на управление транспортными средствами на основании ранее выданного ему водительского удостоверения. Вместе с тем, в настоящее время он состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом – наркотическая зависимость.

Диагноз является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура города направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортным средством.

Решением суда административный иск прокурора рассмотрен и удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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