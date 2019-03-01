2019-03-01T14:34:10+03:00
Общество

Сбербанк снизил минимальные ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения»

Cтавки снижаются для кредитов на сумму от 300 тыс. на срок от 3 мес. до 5 лет.
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Сбербанк снизил минимальные ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк снизил минимальные ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк запустил акцию по «Потребительскому кредиту без обеспечения», снизив минимальную ставку для ряда диапазонов сумм кредита. Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1%. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,9% (ранее — 12,9%).

Предложение распространяется на кредиты от 300 тыс. руб. на срок от 3 мес. до 5 лет. При сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11,9% до 16,9%, по кредитам свыше 1 млн руб. — от 11,9% до 12,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 12,9% до 13,9%. Ставки на кредиты до 300 тыс. руб. остались в прежнем диапазоне — 13,9–19,9%.

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать»:

- Мы подготовили новую акцию по кредитам, приуроченную к началу весны. Акция распространяется на кредиты от 300 000 рублей и действует для всех категорий клиентов. В марте мы ожидаем традиционное увеличение спроса на такие кредиты в среднем на 7%. Теперь еще больше клиентов смогут позволить себе кредит с достаточно крупной суммой и реализовать свои планы с меньшей платежной нагрузкой.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» до 29 апреля 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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