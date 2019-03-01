2019-03-01T14:32:49+03:00
Общество

В Нефтеюганске летом установят новую спортивную площадку, вазоны и скамейки

Город начинает второй этап благоустройства
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске в 2018 году были выполнены Работы по благоустройству одной общественной зоны и четырех дворовых территорий в Нефтеюганске были выполнены в 2018 году. В текущем году власти намерены продолжить второй этап работ.

Благоустройство общественной территории было произведено в 12 микрорайоне вблизи школы. Были произведены работы по планировке территории, устройству тротуаров, ремонт покрытия проездов. Также обустроены вело- и автопарковки, установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны, топиарии в виде фигур медведей.

В 2019 году планируется полностью завершить второй этап благоустройства данной территории. Будет установлена спортивная площадка, а также дополнительные архитектурные формы, вазоны, скамейки, произведено озеленение. В рамках третьего этапа будет разбит школьный сквер.

- На 2019 год в городе в рейтинговое голосование вошли три территории. Это благоустройство общественных территорий третьего и четырнадцатого микрорайонов, а также устройство скейт-парка в шестнадцатом микрорайоне с воркаут-площадкой, – резюмировал директор городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Руслан Ахмадуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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