СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-01T13:55:08+03:00

«Гранд Чероки» и «ВАЗ» сгорели в Югре в минувшие сутки. Фото с сайта Росгвардии УрФО

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Два автомобиля сгорели в минувшие сутки в ХМАО. Оба возгорания произошли после двух ночи.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, в два часа ночи в городн Белоярский в 3 вспыхнул «ВАЗ-2110».

Сотрудники белоярского отдела вневедомственной охраны ХМАО - Югры старшие сержанты полиции Денис Давидов и Алексей Кудашов, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на столб дыма во дворе многоэтажных домов в 3 микрорайоне.

Они проехали в один из дворов и увидели горящий автомобиль, возле которого толпились люди.

Росгвардейцы сообщили о случившемся в дежурную часть ОВД и помогли собственнику эвакуировать расположенный рядом автомобиль ВАЗ-2110.

В связи с тем, что создавалась реальная угроза возгорания «десятки», которая была припаркована возле горящего автомобиля, и владелец машины не мог самостоятельно завести двигатель, сотрудники Росгвардии помогли белоярцу спасти его дорогостоящее имущество.

Второй пожар произошёл в Ханты-Мансийске около половины восьмого утра. Вспыхнул «Grand Cherokee» на улице Механизаторов. Огнеборцы справились с пожаром за десять минут. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU