2019-03-01T13:23:38+03:00
Общество

В Югре на летний отдых детей направят 2 миллиарда рублей

Юные югорчане будут отдыхать и за пределами округа
Алена Кульмухаметова
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Общий объем средств, предусмотренных в 2019 году на организацию отдыха и оздоровления детей в Югре, составляет более 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Геннадий Забайкин. Наибольшее увеличение средств местного бюджета планируют Урай, Лангепас, Советский район, Пыть-Ях, Когалым, Радужный.

В 2019 году на территории Югры планируется деятельность 603 организаций отдыха и оздоровления детей с охватом 102833 ребенка, что больше на 6 лагерей и 1523 ребенка.

В период летней кампании государственными и муниципальными учреждениями культуры будут организованы творческие площадки, творческие мастерские, клубы по интересам. В муниципальных образованиях автономного округа во время летнего отдыха предполагается охватить организационным отдыхом более 200 тысяч участников на базе учреждений культуры.

В 2019 году будет организована работа 258 спортивных площадок, 14 клубов по месту жительства и учебы, 40 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности.

За счет средств бюджета автономного округа приобретено 500 путевок «Мать и дитя» в санаторно-курортные организации Кавказских Минеральных Вод, Алтайского края, Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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