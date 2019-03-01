2019-03-01T13:10:47+03:00
Общество

В ХМАО у убитого от рук «раба» предпринимателя обнаружен тайник с оружием

Арсенал обнаружен в охотничьих угодьях
Алена Кульмухаметова
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В ХМАО у убитого от рук «раба» предпринимателя обнаружен тайник с оружием. Фото с личной страницы Владимира Теплова в соцсети ОКВ ХМАО у убитого от рук «раба» предпринимателя обнаружен тайник с оружием. Фото с личной страницы Владимира Теплова в соцсети ОК
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Поиски убийцы жестокого предпринимателя Владимира Теплова из посёлка Ванзеват Белоярского района вывели бойцов СОБРА и Росгвардии Югры на тайник с арсеналом оружия.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии УрФО, погибший имел во временном пользовании охотничьи угодья в районе деревни Ванзеват. При обследовании придомовой территории и обысков в различных местах: придомовых постройках, в снегу, в тайнике обнаружено 8 единиц оружия, 5 из которых – неучтенные, а также более 2500 боеприпасов к охотничьему оружию различного калибра, которые мужчина хранил незаконно. Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что транспортное сообщение с деревней Ванзеват отсутствует, в связи с чем росгвардейцы добирались до места авиатранспортом и на снегоходах. Убийцу задержали. Им оказался работник предпринимателя. Он взят под арест.

Напомним, тело 61-летнего предпринимателя с огнестрельным ранением было обнаружено 24 февраля в посёлке Ванзеват. По предварительным данным, причиной убийства могла стать месть работника за жестокое обращение. Ранее жители деревни сообщали, что предприниматель избивал работников, не кормил и отбирал документы. Его сотрудники были в положении рабов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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