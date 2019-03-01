СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-01T12:52:14+03:00

Жители Нижневартовска покупали алкоголь из гаража. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Немаркированный алкоголь был дешевле, потому вартовчане охотно покупали его у местного горе-предпринимателя.

Накануне прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере.

Вартовчанин купил более 1 200 литров, стоимостью более 500 тысяч рублей, из которых 390 литров удалось реализовать жителям города.

В октябре 2018 в гаражном боксе обвиняемого была обнаружена и изъята из незаконного оборота оставшаяся часть немаркированной алкогольной продукции.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU