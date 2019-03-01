В Нефтеюганске заработал рынок вторичного жилья

СЕГОДНЯ 11:57 2019-03-01T11:57:21+03:00

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Вопросы переселения балочного жилья встряхнул рынок недвижимости в Нефтеюганске. Помимо роста строительства нового жилья, появился спрос на вторичное.

Директор городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Руслан Ахмадуллин сообщил, что в городе активно заработал рынок вторичного жилья.

По его словам, на 1 января нынешнего года в Нефтеюганске оставалось 704 приспособленных для проживания строения. В январе-феврале были проведены работы по демонтажу 52 таких помещений.

- Нередко люди проживают в балочных массивах без правоустанавливающих документов, и только соседи знают, кто на самом деле там жил, – сказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU