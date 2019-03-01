2019-03-01T11:48:49+03:00
Общество

В ХМАО до экстремальной гонки на снегоходах остались считанные часы

Пробег будет посвящён 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан
Алена Кульмухаметова
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В ХМАО до экстремальной гонки на снегоходах остались считанные часы. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ ХМАО до экстремальной гонки на снегоходах остались считанные часы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Старт «Экстремальный снегоходный пробег к месту слияния рек Оби и Иртыша» назначен на 2 марта. Организаторы сообщают, что заявки на участие в мероприятии уже подали более 70 хантымансийцев.

- Приехать на своем снегоходе можно к самому старту мероприятия и зарегистрироваться, - рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Андрей Эрнст. - Однако у тех, кто поздно подаст заявку, не будет возможности стать участником флэш-моба на финише, у слияния рек Обь и Иртыш. В этом году из снегоходов будут выстроены слова «Россия-Югра». И те, кто первыми подаст заявки, станут участниками этой акции.

Трасса, общей протяжённостью более 17 километров будет пролегать вдоль поймы реки Иртыш, с пересечением двух проток. Сопровождение пробега будет осуществляться сотрудниками ГИБДД и ГО и ЧС. Как рассказали организаторы, на старте всем участникам придется пройти медицинский осмотр и инструктаж специалистов-спасателей, во избежание аварийных ситуаций.

По прибытию на место слияния Оби и Иртыша участников акции ожидает горячий чай и выпечка. Здесь же будет организована развлекательная программа для детей и концерт у костра.

Напомним, экстремальный пробег будет посвящён 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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