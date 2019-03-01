СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-01T11:02:12+03:00

Ханты-Мансийск вошёл в топ-3 столиц зимнего спорта в России Фото: Татьяна Коркина

Он опередил Красноярск и Москву

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Вторую строчку рейтинга занял Ханты-Мансийск по привлекательности для спортивных туристов, опередив Красноярск, Екатеринбург, Москву и Уфу.

Рейтинг был составлен ведущим российским сайтом бронирования отелей, квартир и домов для отдыха и путешествий Tvil.ru к открытию Универсиады-2019 в Красноярске, 2 марта.

Специалисты опросили в социальных сетях российских туристов о том, какой город можно назвать российской столицей зимних видов спорта.

Выяснилось, что большинство или 41% опрошенных считают город-курорт Сочи, где прошла зимняя Олимпиада-2014, столицей зимнего спорта в России.

В первую тройку городов, где популярны зимние виды спорта, вошли Ханты-Мансийск (19% опрошенных) и Красноярск (14%)

Напомним, Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU