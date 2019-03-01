«Дух огня» примет в Ханты-Мансийске представителей 25 стран

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-01T10:50:33+03:00

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В окружной столице Югры 1 марта стартует Международный кинофестиваль дебютов «Дух огня». В рамках проекта запланировано множество мероприятий.

Так, окружная социальная акция «Кино для всех» состоится в «Югорском кинопрокате» с 1 марта по 30 апреля. Киноакция – специальный проект XVII международного кинофестиваля «Дух огня».

С помощью киноискусства организаторы постараются привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, продемонстрировать их потенциальные возможности и разнообразие интересов. Киноакция также призвана дать людям с инвалидностью конкретные примеры активной жизни и реализованных возможностей. Кинопоказы состоятся на базе 88 кинозалов Югры.

«Дух огня» примет представителей 25 стран – производителей киноиндустрии, планируется более 170 показов. Почетным гостем фестиваля станет всемирно известная кинозвезда, немецкая актриса, лауреат премии «Золотой глобус» Настасья Кински.

ИСТОЧНИК KP.RU