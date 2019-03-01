За один грамм наркотика вартовчанин отправится в тюрьму на три с половиной года
Реальный срок в колонии строгого режима получил житель Нижневартовска за хранение наркотика. Полиция посчитала 1,3 грамма запрещённого вещества крупным размером.
Накануне нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего местного жителя за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере.
Согласно материалам дела, в октябре 2018 года мужчина купил наркотики массой 1,385 грамма, что составляет крупный размер.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU