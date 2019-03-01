В Пойковском открылись новые офисы поликлиники

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-01T10:34:48+03:00

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Общественная приёмка новых офисов поликлиники состоялась накануне в посёлке Пойковский Нефтеюганского района.

Три терапевтических и три педиатрических участка открылись в жилом комплексе 7-го микрорайона. Отмечается, что это сделает медицинскую помощь доступнее практически для трети населения поселка. Здесь будут получать медицинскую помощь 5100 взрослых и 2400 детей.

По словам главного врача Нефтеюганский районной больницы Ольги Ноговициной, в терапевтическом отделении также будет работать и кабинет акушера-гинеколога. В отделении детской поликлиники – прививочный, процедурный кабинеты, кабинеты массажа. Здесь же будет принимать маленьких пациентов детский кардиолог. Помимо этого, в новом помещении оборудован детский дневной стационар на две палаты и зал для занятий лечебной физкультурой.

Для детских колясок здесь предусмотрена теплая колясочная. Вместо привычного гардероба посетителей офиса ждут запирающиеся на ключ индивидуальные шкафчики для одежды. Еще одно новшество – электронная регистратура и полностью электронный документооборот. Новые рабочие места врачей также как и все пространство подразделения, оборудованы по принципу «5С», бережливых технологий.

Отметим, что первых пациентов в новом отделении поликлиники принимают с 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU