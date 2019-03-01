В Югре участились случаи мошенничества с туристическими путёвками

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-01T09:59:45+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района обратилась 49-летняя местная жительница с заявлением о краже денег. Выяснилось, что женщина оплатила стоимость туристической путёвки в Крым, но побывать там не сможет.

Полицейским женщина рассказал, что она решила забронировать путевки в пансионат «Чайка» Республики Крым. Югорчанка нашла сайт, с помощью которого связалась с так называемыми представителями пансионата. После телефонного разговора югорчанка перевела мошенникам почти 90 000 рублей в счет оплаты брони. После чего злоумышленники перестали выходить на связь.

Стражи порядка выяснили, что данный сайт является зеркальным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры к установлению личности и задержанию подозреваемых.

Необходимо отметить, что на уловки злоумышленников попались жители и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Оренбургской области. Общий ущерб от рук мошенников составляет более 400 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU