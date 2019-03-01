Ханты-Мансийск отказывается от бумаг

СЕГОДНЯ 08:52 2019-03-01T08:52:43+03:00

Всё больше горожан пользуются электронными услугами

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Жители окружной столицы Югры чаще пользуются электронными услугами. Горожане стали отказываться от бумажных документов из-за потери времени.

Власти города уверены, что трансформация процесса оказания государственных услуг из традиционной в электронную форму только облегчит жизнь людям – горожане будут тратить меньше времени на эти дела, смогут получать все услуги в одном месте сразу.

Накануне были опубликованы результаты исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» за 2018 год. Данные формировались на основании сплошного анкетного опроса, проведенного среди 6600 респондентов – жителей Югры.

Самыми популярными услугами являются: регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрация по месту жительства (пребывания), получение загранпаспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU