СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-01T08:47:54+03:00

В Югре осуждена пенсионерка из Дагестана за мошенничество на 4 миллиона рублей

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Различные предлоги придумывала 61-летняя уголовница из Дагестана для выманивания денег у доверчивых югорчан. Деньги они брала, якобы, в долг.

Ранее судимая дагестанка обвиняется в мошенничестве путем злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, обвиняемая с февраля 2014 по декабрь 2015 года убедила под различными предлогами 14 югорчан передать ей взаймы деньги. При этом обещала своевременный возврат средств и уплату процентов за пользование ими. На самом деле отдавать долги она не собиралась. В результате противоправных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей. Полученные денежные средства женщина присваивала себе и расходовала на личные нужды.

В ходе предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Взрослой уголовнице грозит срок до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU