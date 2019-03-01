В Югре осуждена пенсионерка из Дагестана за мошенничество на 4 миллиона рублей
Различные предлоги придумывала 61-летняя уголовница из Дагестана для выманивания денег у доверчивых югорчан. Деньги они брала, якобы, в долг.
Ранее судимая дагестанка обвиняется в мошенничестве путем злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, обвиняемая с февраля 2014 по декабрь 2015 года убедила под различными предлогами 14 югорчан передать ей взаймы деньги. При этом обещала своевременный возврат средств и уплату процентов за пользование ими. На самом деле отдавать долги она не собиралась. В результате противоправных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей. Полученные денежные средства женщина присваивала себе и расходовала на личные нужды.
В ходе предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Взрослой уголовнице грозит срок до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU