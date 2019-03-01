Новые остановки в Сургуте оснастят электронным табло

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-01T08:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Остановочные комплексы с торговыми павильонами в Сургуте оснастят электронными табло. Об этом на своей странице в ВКонтакте рассказала глава города Вадим Шувалов.

«В Сургуте продолжается процесс благоустройства остановок общественного транспорта. И у меня хорошая новость: остановочные комплексы с торговыми павильонами, о которых я неоднократно писал, мы будем оснащать электронными табло с расписанием движения автобусов и маршруток, такими как уже работает на остановке ТРЦ «Аура». В ближайшее время табло появятся на 44 остановках, ещё столько же запланировано на следующем этапе благоустройства. Теперь жителям и гостям города не придётся гадать, сколько ещё ждать нужный автобус» - пишет глава Сургута.

Отметим, что новые табло появятся в рамках программы благоустройства города.

Добавим, что накануне сургутяне определились с общественными территориями, которые войдут в программу «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».

ИСТОЧНИК KP.RU