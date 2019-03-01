СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-01T08:06:19+03:00

За минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали 9 человек

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Пятилетний мальчик пострадал во время столкновения двух иномарок в Нижневартовске. ДТП случилось поздним вечером.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, накануне около 21:40 в городе Нижневартовск, на улице Мусы Джалиля, водитель за рулём «Тойота Ланд Круизер», при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Хонда Интегра».

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля «Хонда Интегра», мальчик 2014 года рождения, получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление с признаками опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU