В Урае молодой человек обокрал магазины бытовой техники

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-01T07:55:43+03:00

Он находится под подпиской о невыезде

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Две электробритвы, машинка для стрижки волос, 3D ручку и пластик для устройств исчезли из магазина бытовой и цифровой техники после посещения урайца. Молодой человек ушёл с покупками, не заплатив.

Полицейскими Урая был установлен подозреваемый в краже. Им оказался 23-летний местный житель. Ущерб магазину составил 11 000 рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, раскрыто 43, из них: 4 случая мошенничества, 7 краж и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU