В Ханты-Мансийске капитально отремонтируют 117 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-01T07:46:40+03:00

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Накануне в окружной столице Югры обсудили ход исполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по итогам 2018 года.

В Ханты-Мансийске в 2018 году проведен капремонт 38 многоквартирных домов. В текущем году в городе планируется отремонтировать еще 117, в том числе 58 из них, по решению Югорского фонда капитального ремонта, были перенесены из плана прошлого года.

- Необходимо стремиться к тому, чтобы все работы по капитальному ремонту были выполнены качественно и в срок. Для этого совместно с общественностью мы будем строго контролировать работу подрядчиков на каждом этапе, - отметил глава города Максим Ряшин.

Напомним, программа капитального ремонта реализуется уже более пяти лет. В общей сложности за это время ремонтные работы проведены почти в 191 многоквартирном доме Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU