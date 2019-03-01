Рецидивист из Советского лишил золотого браслета югорчанку
Женщина обратилась в полицию
Рецидивист из Советского лишил золотого браслета югорчанку. Фото с сайта pixabay.com
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На очередную кражу решился уголовник из города Советский Ханты-Мансийского автономного округа.
Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, в Советском полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины за совершенную кражу. Находясь на улице Орджоникидзе, мужчина похитил у югорчанки золотой браслет стоимостью 65 000 рублей. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления, из них: одно мошенничество и 2 кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU