Рецидивист из Советского лишил золотого браслета югорчанку

СЕГОДНЯ 07:11 2019-03-01T07:11:56+03:00

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На очередную кражу решился уголовник из города Советский Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, в Советском полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины за совершенную кражу. Находясь на улице Орджоникидзе, мужчина похитил у югорчанки золотой браслет стоимостью 65 000 рублей. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления, из них: одно мошенничество и 2 кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU