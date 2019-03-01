СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-01T07:01:05+03:00

Погода в Югре 1 марта: облачно и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 1 марта в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, метель. Ветер южный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-9 градусов, в северо-западных районах -12,-17 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -5,-7 градусов.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер южный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -14 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер южный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU