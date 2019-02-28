СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-28T16:02:25+03:00

В ХМАО заключенных планируют привлечь к сортировке мусора на полигонах

Для этого у исправительных колоний есть возможности

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Исправительные колонии Югры намерены включиться в решение проблемы утилизации твердых коммунальных отходов в округе и заняться переработкой пластика. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре, сейчас вопрос обсуждается ведомством на разных уровнях.

Тем более, то возможности для реализации проекта есть. Колонии могут предложить свободные производственные площади для размещения необходимого оборудования и организации производства по сортировке и переработке твердых бытовых отходов, работников из числа заключенных, при необходимости возможно их обучение на базе профессиональных училищ, функционирующих при колонии.

Кроме того, при исправительных учреждениях округа действуют участки колоний поселений, где содержатся осужденные, которые могут быть задействованы по сортировке ТКО на полигонах Сургута и Нижневартовска.

- Участие в данном проекте позволит нам трудоустроить дополнительное количество осужденных, – говорит начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по ХМАО – Югре Надежда Скворцова.

Стоит отметит, в исправительных учреждениях имеются производственные мощности по изготовлению металлических контейнеров для накопления ПЭТ бутылок, закупка которых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации может осуществляться заказчиком как у единственного поставщика.

Напомним, что с начала 2019 года страна перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает сортировку мусора и его дальнейшую переработку. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по ХМАО – Югре предложило использовать для этого мощности исправительных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU