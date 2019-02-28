В Когалыме оштрафовали 20 владельцев собак за выгул питомцев на детских площадках

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-28T15:41:48+03:00

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Владельцы собак из Когалыма выгуливают своих питомцев под окнами жилых домов, на детских площадках. Когалымчане в соцсетях ведут бесконечные споры с «собачниками

Как показывает практика, дальше возмущения у когалымчан дело обычно не продвигается.

- Административной комиссией города в 2018 году к ответственности было привлечено 20 нарушителей за выгул собак без намордника или поводка, - рассказывает секретарь административной комиссии города Когалыма Амина Абзалилова. - В то же время ни одного факта, связанного с тем, что владельцы собак не убирают за своими питомцами продукты их жизнедеятельности, еще рассмотрено не было. Многие жители города возмущаются, но вступать в открытый конфликт с соседями мало кому хочется. А между тем данная работа должна проводиться во взаимодействии с неравнодушными гражданами, правоохранительными органами и должностными лицами муниципального образования. Научить убирать за своими животными их владельцев, привить культуру содержания животных мы сможем только все вместе и сообща.

Жаловаться на нарушителей необходимо. С заявлением о привлечении к ответственности можно обратиться в правоохранительные органы по телефону «02», при этом нужно указать биографические данные нарушителя, место его проживания, породу собаки, владельцем которой он является, время и место совершения нарушения, также целесообразно приложить материалы фото- и видеофиксации совершаемых нарушений.

Сумма штрафа может составить от 500 до 5 000 рублей!

ИСТОЧНИК KP.RU