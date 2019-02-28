В Нефтеюганске с начала года снесли 52 балка

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-28T15:33:19+03:00

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В Нефтеюганске общественный совет обсудил вопросы переселение людей из балочных массивов. Для участия в совещании были приглашены члены Общественного совета, директор департамента ЖКХ и представитель комитета физической культуры и спорта городской администрации.

- В прошлом году из окружного бюджета поступил 1 миллиард 250 миллионов рублей, эти средства позволят окончательно решить вопрос по балкам на территории Нефтеюганска. С начала этого года уже снесены 52 балка. Всего планируется выдать субсидии 335 семьям, проживающим в 305 строениях, - отметил глава города Сергей Дегтярев.

Также приобретены 320 квартир коммерческого найма для расселения «балочников», которые откажутся от получения субсидии, либо не смогут ее реализовать. Квартиры куплены в двух 16-этажных домах в 11б микрорайоне.

- С марта по декабрь мы планируем расселить 625 и ликвидировать 652 строения. 27 балков уже освобождены и проводятся мероприятия по их отключению от коммунальных ресурсов. Фактов повторного заселения в пустующие строения не выявлено, - пояснил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Руслан Ахмадуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU