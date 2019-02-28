Общественники Сургута требуют закрыть снежный полигон на Заячьем острове

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-28T15:20:01+03:00

Вместе с талым снегом в водоём попадут вредные вещества и мусор

Изменить размер текста: A A

Проблему незаконного снежного полигона на Заячьем острове в Сургуте эксперты ОНФ Югры уже поднимали в 2017 году. Тогда полигон был закрыт по требованию природоохранной прокуратуры, и зимой 2018 года снег туда не возили.

Сегодня общественники вновь призывают власти Сургута решить вопрос с незаконным складированием снега в водоохранной зоне Заячьего острова, выявленного в конце января 2019 г.

Как выяснили общественники, вывоз грязного снега с дорог города на остров происходит автотранспортом коммунальщиков круглосуточно.

Большинство машин, которые завозят снежные массы, принадлежат Центральной дирекции эксплуатации зданий (ДЕЗ), о чем свидетельствует символика на транспорте».

При обследовании земельного участка эксперты выявили, что размещение снежных масс осуществляется в пойменной части реки Обь, при попадании талых вод в паводковый период в реку возникнет угроза окружающей среде.

Эксперты ОНФ обратились в администрацию Сургута, службы Росприроднадзора и Природнадзора Югры с просьбой пресечь незаконный вывоз снега на остров.

По словам представителя контрольного управления администрации Сургута, специалисты управления подтвердили факты нарушения норм санитарно-эпидемиологического и земельного законодательства. Выяснилось, что землепользователь без разрешения использовал участок под складирование снежных масс, что противоречит разрешенному виду использования данного земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU