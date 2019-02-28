По сто тысяч рублей выделят нуждающимся ветеранам войны в Югре

СЕГОДНЯ 14:53 2019-02-28T14:53:59+03:00

С 2008 года в округе 535 ветеранов обеспечены жильем

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Для выявления нуждаемости в ремонте жилья инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, других бытовых нужд в Югре проводится акция «Как живешь, ветеран?». Очередной рейд будет проведен в марте текущего года. По его итогам правительству автономного округа на рассмотрение будут представлены соответствующие предложения о предоставлении единовременной денежной выплаты.

- Основная задача этого рейда – выявить нуждаемость каждого и принять меры для решения. Предполагаем, что размер выплаты составит до 100 тысяч рублей, - сказала заместитель директора департамента социального развития округа Людмила Низамова.

Как сообщила заместитель директора окружного департамента строительства Галина Коновалова, в округе ветеранам ВОВ установлены 2 меры социальной поддержки на выбор: предоставление жилого помещения по договору социального найма, либо единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность.

С 2008 года в Югре 535 ветеранов обеспечены жильем. На сегодняшний день на учете нуждающихся в получении жилья состоят 9 человек.

- В государственной программе «Развитие жилищной сферы» в полном объеме предусмотрено финансирование, в этом году все 9 ветеранов будут обеспечены мерами соцподдержки, - сказала Галина Коновалова.

ИСТОЧНИК KP.RU