СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-28T14:43:01+03:00

Вартовчанин не смог объяснить инспекторам, зачем он качал воду из озера

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На какие нужны водитель грузовой автоцистерны закачивал воду из озера, так и не получили инспекторы. На нарушителя составлен протокол.

Нарушение было выявлено инспектором Нижневартовского управления Природнадзора Югры озера «Водораздельное» во время рейда. Закачка воды в автоцистерну велась водяным насосом.

На момент обнаружения разрешительные документы водителем автомобиля не представлены. От каких-либо пояснений он отказался.

Водитель грузовика с цистерной признан виновным в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования в области охраны собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU