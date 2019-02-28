Югра готовится встретить 75-летие победы в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-28T14:24:50+03:00

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Заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов провел первое заседание организационного комитета по подготовке и празднованию в Югре 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Он акцентировал внимание собравшихся на том, что одной из ключевых задач была и остаётся забота о ветеранах.

- Мы обязаны знать нужды каждого из них и решать эти проблемы в приоритетном и безусловном порядке, - сказал он.

Заместитель губернатора Югры отметил, что таких людей становится все меньше. На сегодняшний день их в округе их проживает немногим больше 2 тысяч человек. Непосредственных участников Великой Отечественной войны – 99 человек, иных категорий ветеранов и несовершеннолетних узников – 2151 человек, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 287 человек.

Участники заседания утвердили план мероприятий по подготовке и проведению празднования в автономном округе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он состоит из 5 разделов и объединяет 85 мероприятий.

Среди мероприятий – обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и проведение ремонта жилых помещений, в которых они проживают.

ИСТОЧНИК KP.RU