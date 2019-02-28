В Ханты-Мансийске у гостей города стали популярны виртуальные экскурсии

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-28T14:09:24+03:00

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«Виртуальные экскурсии» по Ханты-Мансийску становятся популярны у гостей и жителей города. С момента публикации аудиогида «Прогулка по центру Ханты-Мансийска» в приложении izi.TRAVEL страницу с аудиозаписью посетили свыше 1500 раз, а экскурсию прослушали более 250.

По данным организаторов проекта, с историей Ханты-Мансийска знакомились жители Челябинска, Сургута, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга, об этом свидетельствуют данные портала izi.TRAVEL. Также статистика позволила специалистам увидеть, что пик популярности аудиогида пришелся на время проведения проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица 2018/19».

Напомним, что в аудиогиде «Прогулка по центру Ханты-Мансийка» рассказывается о 10-ти достопримечательностях города. Турист может прослушать об объектах, находящихся на Центральной площади, а также на пешеходной улице Карла Маркса до Аллеи спортивной славы Югры.

- Управление по развитию туризма и внешних связей разработало новую экскурсию, под названием «Дорога к Храму». Маршрут построен таким образом, что гость сможет пройти по нему и ознакомиться со всеми основными достопримечательностями от Кафедрального собора Воскресения Христова до парка им. Бориса Лосева. Эта экскурсия будет также переведена на английский язык, а информация о ней будет размещена на всех доступных ресурсах, - рассказала заместитель директора ведомства Дина Гуц.

ИСТОЧНИК KP.RU