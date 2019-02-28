На 28 миллиардов рублей увеличили бюджет в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-28T13:56:36+03:00

Это стало возможным за счет увеличения финансирования в рамках программы «Сотрудничество»

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Правительство внесло изменения в закон о бюджете, которое было одобрено депутатами.

Изменения предполагают увеличение доходов югорской казны в 2019 году на 28,5 млрд рублей.

Это стало возможным за счет увеличения финансирования в рамках программы «Сотрудничество», роста налога на прибыль организаций в связи с уточнением прогноза крупнейшими налогоплательщиками автономного округа и др.

В связи с увеличением доходов, увеличиваются и расходы бюджета. Дополнительные средства будут направлены на реализацию мероприятий государственных программ в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, промышленности и туризма, культуры, социального развития и демографии, экологии, природных ресурсов, развития транспортной системы, гражданского общества, экономического потенциала, жилищной сферы.

Так, в текущем году 6,1 млрд рублей будет направлено муниципальным образованиям в качестве субсидии на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными.

Более 3 млрд рублей пойдут на обеспечение соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU