2019-02-28T13:56:36+03:00
Общество

На 28 миллиардов рублей увеличили бюджет в 2019 году

Это стало возможным за счет увеличения финансирования в рамках программы «Сотрудничество»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство внесло изменения в закон о бюджете, которое было одобрено депутатами.

Изменения предполагают увеличение доходов югорской казны в 2019 году на 28,5 млрд рублей.

Это стало возможным за счет увеличения финансирования в рамках программы «Сотрудничество», роста налога на прибыль организаций в связи с уточнением прогноза крупнейшими налогоплательщиками автономного округа и др.

В связи с увеличением доходов, увеличиваются и расходы бюджета. Дополнительные средства будут направлены на реализацию мероприятий государственных программ в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, промышленности и туризма, культуры, социального развития и демографии, экологии, природных ресурсов, развития транспортной системы, гражданского общества, экономического потенциала, жилищной сферы.

Так, в текущем году 6,1 млрд рублей будет направлено муниципальным образованиям в качестве субсидии на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными.

Более 3 млрд рублей пойдут на обеспечение соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске у гостей города стали популярны виртуальные экскурсии
В Югре водители междугородних автобусов поддержали акцию #ТрассыБезДТП
Крохотным пациентам детской реанимации Травматологической больницы Сургута школьники подарили пинетки
Инспекторы Природнадзора Югры объявили операцию «Капкан»
Школьники Сургута вместе с пожарными вручали памятки о пользовании газом горожанам
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске откроет спектакль «СтихоВаренье»
В Нижневартовске решают, по каким перекрёсткам организовать круговое движение
Спортсмены поздравят югорчанок вальсом на лыжах и сноубордах
Полиция Урая раздавала горожанам памятки-наклейки
В Югре состоится Фестивальная ночь
Вартовчанин из чужой квартиры незаметно унёс телевизор
Пятый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов состоится в Ханты-Мансийске
В Югре капремонт в 2019 году проведут в 799 домах
Штраф в миллион рублей грозит югорчанину за вылов осетра
Студент и школьник ограбили в Ханты-Мансийске пожилую женщину
Новый прожиточный минимум установлен в Югре
В Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлера
Начало календарной весны в Югре будет тёплым
На месторождении в Сургутском районе под лёд ушёл трактор с механизатором
Полицейские Радужного раскрыли кражу перфоратора
Югра в десятке регионов России по среднедушевым денежным доходам населения
В Лангепасе голодный разбойник пошёл на кражу
Суд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождение
В Нижневартовске на Комсомольском озере состоятся два спортивных мероприятия