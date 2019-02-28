В Югре водители междугородних автобусов поддержали акцию #ТрассыБезДТП

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-28T13:52:24+03:00

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Трасса без ДТП нужна всем участникам дорожного движения.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции Советского района и города Урая во время профилактических мероприятий по проверке пассажироперевозящего и большегрузного транспорта рассказали водителям и пассажирам о проходящей профилактической акции #ТрассыБезДТП, направленной на предупреждение аварийности и пропаганде неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Необходимо отметить, что водители междугородних автобусов присоединились к акции и закрепили тематические плакаты на лобовых стеклах своих транспортных средств и в салонах автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU