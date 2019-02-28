2019-02-28T13:26:20+03:00
Общество

Крохотным пациентам детской реанимации Травматологической больницы Сургута школьники подарили пинетки

Малышам их наденут после обработки
Алена Кульмухаметова
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Крохотным пациентам детской реанимации Травматологической больницы Сургута школьники подарили пинеткиКрохотным пациентам детской реанимации Травматологической больницы Сургута школьники подарили пинетки
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Старшеклассницы школы № 22 города Сургут связали носочки для маленьких пациентов детского реанимационно-анестезиологического отделения Травматологической больницы.

За две недели девушки связали 9 пар пинеток и носочков.

– Прежде чем приступить к вязанию, мы с ученицами изучили особенности работы. Так, например, резинка на носочках должна быть довольно свободной, она не нарушит кровообращения стопы, запрещается использование пуговиц и различных кнопок, – отметила Елена Борисова учитель школы.

По данным департамента здравоохранения Югры, ежегодно в травматологической больнице проходят лечение более 20 новорожденных младенцев со всего автономного округа.

По словам врачей, курс лечения некоторых пациентов может быть продолжительным: более двух месяцев. Среди них есть и недоношенные дети, с низкой массой тела.

Пинетки для новорожденных пройдут специальную обработку и после этого будут переданы для пациентов в детскую реанимацию больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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