Инспекторы Природнадзора Югры объявили операцию «Капкан»

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-28T13:22:08+03:00

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Последний день охоты на пушного зверя в Югре - 28 февраля 2019 года. С этого времени добывать зверя уже нельзя.

Накануне Природнадзором Югры подписан приказ о проведении профилактического мероприятия «Операция «Капкан» с 1 по 10 марта 2019 года.

В этот период запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа государственными инспекторами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников правоохранительных органов, производственных охотничьих инспекторов.

Во время рейдов будут пресечены попытки добычи пушных животных с помощью ловушек, капканов, кулем и кулемок и прочих средств.

Кроме того охотникам напоминают, что согласно Правилам использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры запрещено.

Нарушение Правил охоты влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права охотиться на срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU