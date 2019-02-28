Школьники Сургута вместе с пожарными вручали памятки о пользовании газом горожанам

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-28T12:55:09+03:00

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Накануне ученики школы №6 Сургута вместе с пожарными провели разъяснительную работу с жильцами газифицированных жилых домов.

Как сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО-Югре, ребята отлично понимают, какую опасность при отсутствии должного контроля может представлять бытовое газовое оборудование и осознают важность профилактических мероприятий. Недопущение повторения трагедии – основная цель совместных рейдов.

- Уверены ли вы, что установленное в вашем жилье газовое оборудование исправно и нет утечки?», «Что делать при появлении запаха газа?», «Как дозвониться до пожарных с сотового телефона, и что делать во время пожара? – с этими вопросами отправились в рейды по жилым домам, к которым подведен газ, школьники и пожарные.

Жители отнеслись к юным посетителям с пониманием, вникали в тему вопросов и охотно брали памятки с рекомендациями, не стеснялись задавать вопросы. Также ребята разместили информационные памятки и в местах общего пользования жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU