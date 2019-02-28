Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске откроет спектакль «СтихоВаренье»

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-28T12:48:51+03:00

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Показ благотворительного спектакля состоится 1 марта в «Югра-Классик». На сцену выйдут известные артисты: Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталев, Анжелика Каширина, Павел Акимкин, Елизавета Арзамасова, Елена Николаева и Андрей Удалов, а также Алиса Гребенщикова, Артем Тульчинский и Дмитрий Захаров.

В департаменте культуры ХМАО-Югры, отмечают, что «СтихоВаренье» с первых секунд погружает зрителей в атмосферу детства. Малыш зовет маму, а мамы дома нет, она вышла в Интернет… Он всяческим способом пытается обратить на себя мамино внимание, но это безуспешно. Тогда он встречает таких же оставленных без присмотра детей, и они вместе веселятся, играют и больше не чувствуют себя одинокими. В спектакле обыгрываются знакомые и понятные всем житейские ситуации, а потому смысл чувствуют зрители любого возраста. Дети моментально втягиваются в игру и активно реагируют на интерактивные сценки «СтихоВаренья», а родители учатся лучше понимать своих малышей.

Поэтической основой спектакля стали стихи современных детских поэтов Маши Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии Орловой, которые удивительным образом точно передают мир современного ребенка.

Спектакль «СтихоВаренье» создан с целью поддержания и улучшения качества жизни подопечных фонда «Галчонок». Все артисты работают на безвозмездной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU