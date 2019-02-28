В Нижневартовске решают, по каким перекрёсткам организовать круговое движение

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-28T12:34:27+03:00

Летом планируются привести существующее на перекрестке улиц Чапаева и Ленина кольцо в более современный вид

Изменить размер текста: A A

Организация кругового движения - один из наиболее эффективных способов сократить количество заторов на дорогах. Летом 2019 года сеть бессветофорных перекрестков в Нижневартовске планируют расширить.

Специалистами департамента ЖКХ администрации города совместно с экспертами проектных институтов рассматривается вариант организации еще двух кольцевых развязок по улице Индустриальной.

- Улица загружена утром, в обед и вечером. Первоочередная задача - организовать кольцевое движение на перекрестке улиц Авиаторов и Индустриальной. Вторую круговую развязку необходимо делать на следующем за ним перекрестке улиц Индустриальной и Мира. Делать автомобильное кольцо на одном пересечении - неэффективно. Проезжая беспрепятственно кольцевое движение на пересечении Авиаторов и Индустриальной, водители окажутся в «пробке» на следующем светофоре. Организация одной точки с круговым движением будет неэффективна. Работы необходимо выполнять комплексно. Нами подготовлено техническое решение. Ожидаем заключение экспертов, - отметила заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ирина Воликовская.

Также в предстоящую ремонтную кампанию специалисты департамента ЖКХ планируют привести существующее на перекрестке улиц Чапаева и Ленина автодорожное кольцо в более современный вид. Учитывая мнение жителей, рассматривается возможность установки в центре объекта архитектурной композиции.

ИСТОЧНИК KP.RU