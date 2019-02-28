2019-02-28T14:15:12+03:00
Общество

Спортсмены поздравят югорчанок вальсом на лыжах и сноубордах

К флешмобу приглашают всех желающих
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Спортсмены поздравят югорчанок вальсов на лыжах и сноубордах. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Спортсмены поздравят югорчанок вальсов на лыжах и сноубордах. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

С необычным предложением выступили активисты неофициального сообщества ВКонтакте Хвойный Урман. Мужчины, лыжники и сноубордисты из Югры, планируют оригинально поздравить девушек с 8 марта.

- Выстраиваться на склоне, складывать из досок слова - уже банально, - считают они. - Поэтому предлагаем станцевать вальс на сноубордах и горных лыжах! Что нужно от вас - для сноубордистов уверенная перекантовка (в идеале полное вращение на склоне), для лыжников - маневрирование на относительно небольших скоростях".

Организаторы предлагают всем желающим поддержать необычный флешмоб.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», оставить заявку на участие и задать все интересующие вопросы можно в группе Хвойный Урман.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске у гостей города стали популярны виртуальные экскурсии
На 28 миллиардов рублей увеличили бюджет в 2019 году
В Югре водители междугородних автобусов поддержали акцию #ТрассыБезДТП
Крохотным пациентам детской реанимации Травматологической больницы Сургута школьники подарили пинетки
Инспекторы Природнадзора Югры объявили операцию «Капкан»
Школьники Сургута вместе с пожарными вручали памятки о пользовании газом горожанам
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске откроет спектакль «СтихоВаренье»
В Нижневартовске решают, по каким перекрёсткам организовать круговое движение
Полиция Урая раздавала горожанам памятки-наклейки
В Югре состоится Фестивальная ночь
Вартовчанин из чужой квартиры незаметно унёс телевизор
Пятый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов состоится в Ханты-Мансийске
В Югре капремонт в 2019 году проведут в 799 домах
Штраф в миллион рублей грозит югорчанину за вылов осетра
Студент и школьник ограбили в Ханты-Мансийске пожилую женщину
Новый прожиточный минимум установлен в Югре
В Сургутском районе завхоз школы получила травмы при порыве трубы от бойлера
Начало календарной весны в Югре будет тёплым
На месторождении в Сургутском районе под лёд ушёл трактор с механизатором
Полицейские Радужного раскрыли кражу перфоратора
Югра в десятке регионов России по среднедушевым денежным доходам населения
В Лангепасе голодный разбойник пошёл на кражу
Суд Нижневартовска дал три года «строгача» наркоману за неадекватное вождение
В Нижневартовске на Комсомольском озере состоятся два спортивных мероприятия