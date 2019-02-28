Спортсмены поздравят югорчанок вальсом на лыжах и сноубордах

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-28T14:15:12+03:00

Спортсмены поздравят югорчанок вальсов на лыжах и сноубордах. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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С необычным предложением выступили активисты неофициального сообщества ВКонтакте Хвойный Урман. Мужчины, лыжники и сноубордисты из Югры, планируют оригинально поздравить девушек с 8 марта.

- Выстраиваться на склоне, складывать из досок слова - уже банально, - считают они. - Поэтому предлагаем станцевать вальс на сноубордах и горных лыжах! Что нужно от вас - для сноубордистов уверенная перекантовка (в идеале полное вращение на склоне), для лыжников - маневрирование на относительно небольших скоростях".

Организаторы предлагают всем желающим поддержать необычный флешмоб.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», оставить заявку на участие и задать все интересующие вопросы можно в группе Хвойный Урман.

ИСТОЧНИК KP.RU