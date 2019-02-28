Полиция Урая раздавала горожанам памятки-наклейки
В Урае сотрудники полиции совместно с общественниками и юными волонтерами вышли на улицы города со специальными памятками «Внимание! Мошенники!».
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими была разработана яркая памятка-наклейка, где подробно прописаны основные правила, как обезопасить себя и близких от мошеннических посягательств.
Так, участники акции расклеили порядка 100 памяток в подъездах жилых домов.
Председатель Общественного совета при полиции Урая отметил, что помимо подобных акций, на постоянной основе проводятся встречи с трудовыми коллективами предприятий города, чтобы предупредить как можно большее количество людей.
ИСТОЧНИК KP.RU