2019-02-28T11:52:16+03:00
Общество

Полиция Урая раздавала горожанам памятки-наклейки

Участники акции расклеили порядка 100 памяток в подъездах жилых домов
Алена Кульмухаметова
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В Урае сотрудники полиции совместно с общественниками и юными волонтерами вышли на улицы города со специальными памятками «Внимание! Мошенники!».

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими была разработана яркая памятка-наклейка, где подробно прописаны основные правила, как обезопасить себя и близких от мошеннических посягательств.

Так, участники акции расклеили порядка 100 памяток в подъездах жилых домов.

Председатель Общественного совета при полиции Урая отметил, что помимо подобных акций, на постоянной основе проводятся встречи с трудовыми коллективами предприятий города, чтобы предупредить как можно большее количество людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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