2019-02-28T11:48:29+03:00
Звезды

В Югре состоится Фестивальная ночь

Арт-проект во второй раз проводится в рамках «Дух огня»
Алена Кульмухаметова
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В Югре состоится Фестивальная ночьВ Югре состоится Фестивальная ночь
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Фестивальная ночь состоится в культурно-театральном центре «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске 2 марта.

По данным департамента культуры ХМАО-Югры, акция «Фестивальная ночь» - это уникальный арт-проект, который уже во второй раз проводится в рамках фестиваля «Дух огня».

С вечера и до глубокой ночи гостей ждет множество интерактивных площадок и развлечений. Музыка, танцы, кино, театр – «Фестивальная ночь» вобрала в себя почти все жанры.

В зале «Трансформер» театральная мастерская Сергея Соловьёва представит спектакль «Ужас» по мотивам рассказов Владимира Набокова. Также покажут спектакль «Тиски» Театра «Дельтаплан».

Откроется акция в 20:00 в фойе «Свет Оникса». Затем начнется творческая встреча с Василием Уриевским – в этом году он является ведущим проекта «Читалкин «Маленькое кино». В это же время в фойе Органного зала пройдет встреча с участниками программы «Твое кино». А затем гостей ждет концертная программа в исполнении коллективов КТЦ «Югра-Классик».

В арт-кафе «Венское» будет организован Кинофарш – место, где встретятся самые заядлые кинолюбители! Это интеллектуально-развлекательная битва, состоящая из блоков с вопросами и заданиями о кино, актерах, режиссёрах.

«Гвоздём» программы «Фестивальной ночи» станет концерт «Музыка мирового КИНО» в исполнении Концертного оркестра Югры в 21:00. Музыканты на духовых и ударных инструментах исполнят музыку, известную всем кинолюбителям.

В арт-салоне будет организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, анимация, интерактивы, а также квесты, победители которых получат призы от наших партнеров и билеты на кинопоказы «Духа огня» и проекты КТЦ «Югра-Классик». Также все желающие смогут заглянуть в «Музей Духа огня» или в уютный пресс-зал, где весь вечер будут показывать фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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