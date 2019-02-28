Вартовчанин из чужой квартиры незаметно унёс телевизор
Уголовное прошлое вновь дало о себе знать: житель Нижневартовска пошёл на очередное преступление.
Накануне полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины за совершенную кражу. Находясь в квартире пострадавшего, он похитил телевизор стоимостью 16 000 рублей. Известно, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: одно мошенничество и 3 кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU