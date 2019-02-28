2019-02-28T11:40:33+03:00
Происшествия

Вартовчанин из чужой квартиры незаметно унёс телевизор

Мужчину задержали оперативники
Алена Кульмухаметова
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Уголовное прошлое вновь дало о себе знать: житель Нижневартовска пошёл на очередное преступление.

Накануне полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины за совершенную кражу. Находясь в квартире пострадавшего, он похитил телевизор стоимостью 16 000 рублей. Известно, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: одно мошенничество и 3 кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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