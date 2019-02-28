2019-02-28T11:37:48+03:00
Звезды

Пятый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов состоится в Ханты-Мансийске

Гостей ожидает увлекательное зрелище
Алена Кульмухаметова
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Пятый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов состоится в Ханты-МансийскеПятый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов состоится в Ханты-Мансийске
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Пятый конкурс профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры состоится 3 марта в Ханты-Мансийске.

На территории Конноспортивного клуба «Мустанг» пройдут соревнования по гонкам на оленьих упряжках и традиционным видам спорта.

Гости горожане могут окунуться в быт коренных народов Севера, прокатиться на оленьих упряжках, попробовать блюда национальной кухни, приобрести югорские деликатесы и сувениры.

Отметим, что в Белоярском районе состоится Олимпиада оленеводов. Ставший традиционным, этот национальный праздник проводится в селе Казым обычно в конце февраля – начале марта.

На территории этнографического музея под открытым небом развернутся состязания по национальным видам спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и тройной национальный прыжок, национальная борьба, перетягивание палки, бег на лыжах и оленьи гонки.

Наиболее зрелищное состязание - гонки на оленьих упряжках. Не меньший интерес вызывает культурная программа праздника. Коренные жители проводят экскурсии в своих чумах для всех желающих, рассказывают об особенностях их быта и укладе жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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